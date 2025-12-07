Fyrirtækjaskrá
Gibson
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Verkefnisstjóri

  • Öll Verkefnisstjóri laun

Gibson Verkefnisstjóri Laun

Meðaltal Verkefnisstjóri heildarlauna in Kuwait hjá Gibson er á bilinu KWD 22.9K til KWD 32.5K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Gibson. Síðast uppfært: 12/7/2025

Meðaltal heildarlauna

$84.6K - $96.3K
Kuwait
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$74.7K$84.6K$96.3K$106K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Við þurfum bara 3 fleiri Verkefnisstjóri innsendingarnars hjá Gibson til að opna!

Biddu vini þína og samfélagið að bæta við launum nafnlaust á innan við 60 sekúndum. Fleiri gögn þýða betri innsýn fyrir atvinnuleitendur eins og þig og samfélag okkar!

💰 Skoða allt Laun

💪 Leggja til Launin þín


Leggja til
Hvað eru starfsþrep hjá Gibson?

Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Verkefnisstjóri tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Verkefnisstjóri hjá Gibson in Kuwait er árleg heildarlaun upp á KWD 32,497. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Gibson fyrir Verkefnisstjóri hlutverkið in Kuwait er KWD 22,858.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Gibson

Tengd fyrirtæki

  • Snap
  • Google
  • Databricks
  • Netflix
  • Stripe
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/gibson/salaries/project-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.