GFT Group Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Spain

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Spain hjá GFT Group er samtals €42.7K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka GFT Group. Síðast uppfært: 11/5/2025

Miðgildi launa
company icon
GFT Group
Software Engineer
Madrid, MD, Spain
Samtals á ári
€42.7K
Stig
L4
Grunnlaun
€42.7K
Stock (/yr)
€0
Bónus
€0
Ár hjá fyrirtæki
3 Ár
Ár reynsla
15 Ár
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá GFT Group in Spain er árleg heildarlaun upp á €51,147. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá GFT Group fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Spain er €40,669.

