GFT Group Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Poland

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Poland hjá GFT Group eru á bilinu PLN 129K á year fyrir Software Engineer til PLN 174K á year fyrir Senior Software Engineer. Miðgildi yearlegrar launapakka in Poland er samtals PLN 160K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka GFT Group. Síðast uppfært: 11/5/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Junior Software Engineer
(Byrjendaþrep)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer
PLN 129K
PLN 129K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 174K
PLN 174K
PLN 0
PLN 0
Lead Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Hvað eru starfsþrep hjá GFT Group?

Titlar sem eru innifaldir

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Salesforce Forritari

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá GFT Group in Poland er árleg heildarlaun upp á PLN 209,124. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá GFT Group fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Poland er PLN 160,414.

