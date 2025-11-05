GFT Group Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Greater Sao Paulo

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Greater Sao Paulo hjá GFT Group eru á bilinu R$103K á year fyrir Software Engineer til R$170K á year fyrir Senior Software Engineer. Miðgildi yearlegrar launapakka in Greater Sao Paulo er samtals R$143K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka GFT Group. Síðast uppfært: 11/5/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Junior Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer
R$103K
R$103K
R$0
R$0
Senior Software Engineer
R$170K
R$168K
R$0
R$1.7K
Lead Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
