Fyrirtækjaskrá
GFT Group
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Hugbúnaðarverkfræðingur

  • Öll Hugbúnaðarverkfræðingur laun

  • Greater Sao Paulo

GFT Group Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Greater Sao Paulo

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Greater Sao Paulo hjá GFT Group eru á bilinu R$103K á year fyrir Software Engineer til R$170K á year fyrir Senior Software Engineer. Miðgildi yearlegrar launapakka in Greater Sao Paulo er samtals R$143K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka GFT Group. Síðast uppfært: 11/5/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Bæta við launumBera saman þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Junior Software Engineer
(Byrjendaþrep)
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer
R$103K
R$103K
R$0
R$0
Senior Software Engineer
R$170K
R$168K
R$0
R$1.7K
Lead Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Bæta við launumBera saman þrep
Block logo
+R$321K
Robinhood logo
+R$492K
Stripe logo
+R$111K
Datadog logo
+R$193K
Verily logo
+R$122K
Don't get lowballed
Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Flytja út gögnSkoða laus störf
Starfsnámslaun

Leggja til
Hvað eru starfsþrep hjá GFT Group?

Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Hugbúnaðarverkfræðingur tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Titlar sem eru innifaldir

Senda inn nýjan titil

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Salesforce Forritari

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá GFT Group in Greater Sao Paulo er árleg heildarlaun upp á R$192,934. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá GFT Group fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Greater Sao Paulo er R$139,918.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá GFT Group

Tengd fyrirtæki

  • Avanade
  • ECI
  • Hexaware Technologies
  • Atos
  • Civica
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði