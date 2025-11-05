Fyrirtækjaskrá
GEP Worldwide
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Hugbúnaðarverkfræðingur

  • Öll Hugbúnaðarverkfræðingur laun

  • Greater Hyderabad Area

GEP Worldwide Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Greater Hyderabad Area

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Greater Hyderabad Area hjá GEP Worldwide er samtals ₹1.73M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka GEP Worldwide. Síðast uppfært: 11/5/2025

Miðgildi launa
company icon
GEP Worldwide
Software Engineer
Hyderabad, TS, India
Samtals á ári
₹1.73M
Stig
L3
Grunnlaun
₹1.62M
Stock (/yr)
₹0
Bónus
₹111K
Ár hjá fyrirtæki
3 Ár
Ár reynsla
3 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá GEP Worldwide?
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed
Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Flytja út gögnSkoða laus störf
Starfsnámslaun

Leggja til

Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Hugbúnaðarverkfræðingur tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Titlar sem eru innifaldir

Senda inn nýjan titil

Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá GEP Worldwide in Greater Hyderabad Area er árleg heildarlaun upp á ₹2,034,790. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá GEP Worldwide fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Greater Hyderabad Area er ₹1,769,114.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá GEP Worldwide

Tengd fyrirtæki

  • Transfix
  • Pilot Freight Services
  • Rocket Software
  • Avenue Code
  • Total Quality Logistics
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði