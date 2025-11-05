GEP Worldwide Stjórnunarráðgjafi Laun á India

Fyrirtækjaskrá
Miðgildi Stjórnunarráðgjafi launapakka in India hjá GEP Worldwide er samtals ₹1.34M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka GEP Worldwide. Síðast uppfært: 11/5/2025

Miðgildi launa
company icon
GEP Worldwide
Management Consultant
Mumbai, MH, India
Samtals á ári
₹1.34M
Stig
L2
Grunnlaun
₹1.18M
Stock (/yr)
₹0
Bónus
₹154K
Ár hjá fyrirtæki
1 Ár
Ár reynsla
2 Ár
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Stjórnunarráðgjafi hjá GEP Worldwide in India er árleg heildarlaun upp á ₹2,540,295. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá GEP Worldwide fyrir Stjórnunarráðgjafi hlutverkið in India er ₹1,321,292.

