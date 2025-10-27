Fyrirtækjaskrá
Genesys
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Lausnaarkitekt

  • Öll Lausnaarkitekt laun

Genesys Lausnaarkitekt Laun

Miðgildi Lausnaarkitekt launapakka in Canada hjá Genesys er samtals CA$272K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Genesys. Síðast uppfært: 10/27/2025

Miðgildi launa
company icon
Genesys
Solution Architect
hidden
Samtals á ári
CA$272K
Stig
-
Grunnlaun
CA$217K
Stock (/yr)
CA$0
Bónus
CA$54.3K
Ár hjá fyrirtæki
2 Ár
Ár reynsla
18 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Genesys?
Block logo
+CA$80.8K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.6K
Don't get lowballed
Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Flytja út gögnSkoða laus störf

Leggja til

Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Lausnaarkitekt tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Lausnaarkitekt hjá Genesys in Canada er árleg heildarlaun upp á CA$204,196. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Genesys fyrir Lausnaarkitekt hlutverkið in Canada er CA$204,196.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Genesys

Tengd fyrirtæki

  • Idexcel
  • LEK
  • Avanade
  • SAS Software
  • Ultimate Software
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði