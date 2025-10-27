Genesys Vöruhönnuður Laun

Fyrirtækjaskrá
Vöruhönnuður kjör in Ireland hjá Genesys eru á bilinu €46.3K á year fyrir L1 til €56.2K á year fyrir L2. Miðgildi yearlegrar launapakka in Ireland er samtals €47.7K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Genesys. Síðast uppfært: 10/27/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Bæta við launumBera saman þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L1
Associate Product Designer
€46.3K
€43.7K
€0
€2.6K
L2
Product Designer
€56.2K
€51.6K
€0
€4.6K
L3
Senior Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
Lead Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Vöruhönnuður hjá Genesys in Ireland er árleg heildarlaun upp á €120,596. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Genesys fyrir Vöruhönnuður hlutverkið in Ireland er €52,350.

