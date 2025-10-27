Genesys Vöruhönnuður Laun

Vöruhönnuður kjör in Ireland hjá Genesys eru á bilinu €46.3K á year fyrir L1 til €56.2K á year fyrir L2. Miðgildi yearlegrar launapakka in Ireland er samtals €47.7K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Genesys. Síðast uppfært: 10/27/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L1
€46.3K
€43.7K
€0
€2.6K
L2
€56.2K
€51.6K
€0
€4.6K
L3
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
