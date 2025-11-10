Fyrirtækjaskrá
General Motors
Vöruhönnuður Stig

Product Designer 2

Stig hjá General Motors

Bera saman stig
  1. Product Designer 1L5
  2. Product Designer 2L6
  3. Product Designer 3L7
    4. Sýna 1 Fleiri stig
Meðaltal Árlega Heildarlaun
$111,075
Grunnlaun
$101,750
Hlutabréfaveitingar ()
$0
Bónus
$9,325
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Unlock by Adding Your Salary!

