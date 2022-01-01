Fyrirtækjaskrá
General Motors
General Motors Laun

Laun hjá General Motors eru á bilinu $44,446 í heildarjöfnum á ári fyrir Stjórnunarráðgjafi í neðri kantinum til $277,400 fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri í efri kantinum.

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
L5 $102K
L6 $123K
L7 $176K
L8 $257K

Farsímahugbúnaðarverkfræðingur

Vélanámsverkfræðingur

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Netkerfiverkfræðingur

Gæðatrygging (Kjú-eí) Hugbúnaðarverkfræðingur

Gagnaverkfræðingur

Framleiðsluhugbúnaðarverkfræðingur

Kerfiverkfræðingur

Rannsóknarfræðingur

Gagnafræðingur
L5 $95.9K
L6 $124K
L7 $143K
L8 $203K
Vélbúnaðarverkfræðingur
L5 $93.2K
L6 $107K
L7 $140K

Innbyggður Vélbúnaðarverkfræðingur

Vélaverkfræðingur
L5 $89.7K
L6 $114K
L7 $135K
L8 $97.5K

Framleiðsluverkfræðingur

Sí-eí-í Verkfræðingur

Vörustjóri
L6 $109K
L7 $154K
L8 $190K
L9 $224K
Vöruhönnuður
L5 $101K
L6 $111K
L7 $140K

Notendaupplifunarhönnuður

Lausnaarkitekt
L6 $152K
L7 $162K
L8 $197K

Gagnarkitekt

Skýarkitekt

Skýjaöryggishönnuður

Viðskiptasérfræðingur
L5 $107K
L6 $104K
L7 $130K
L8 $151K
Upplýsingatæknifræðingur (ÚT)
L5 $97K
L6 $100K
L7 $131K
L8 $135K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
L7 $200K
L8 $245K
L9 $277K
Tækniforritstjóri
L6 $172K
L7 $132K
L8 $237K
Verkefnastjóri
L6 $114K
L7 $143K
Forritstjóri
L6 $128K
L7 $160K
Fjármálasérfræðingur
L5 $98.9K
L6 $110K
Stjórnunarverkfræðingur
L5 $94K
L6 $115K
Markaðsmál
Median $120K
Ráðningaraðili
Median $200K
Viðskiptaþróun
Median $148K
Gagnasérfræðingur
Median $123K
Endurskoðandi
Median $100K

Tækniendurskoðandi

Netöryggissérfræðingur
Median $100K
Gagnafræðistjóri
Median $200K
Grafískur hönnuður
Median $135K
Mannauður
Median $102K
Sala
Median $100K
Skrifstofuaðstoðarmaður
$60.5K
Viðskiptarekstrarstjóri
$225K
Fyrirtækjaþróun
$86.2K
Þjónustuver
$135K
Rafverkfræðingur
$137K
Lögfræði
$116K
Stjórnunarráðgjafi
$44.4K
Markaðsrekstur
$89.6K
Efnisverkfræðingur
$213K
Ljósverkfræðingur
$198K
Notendaupplifunarrannsóknarmaður
$149K
Vantar þinn titil?

Leitaðu að öllum launum á okkar launasíðu eða bættu við þínum launum til að hjálpa til við að opna síðuna.


Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá General Motors eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Algengar spurningar

The highest paying role reported at General Motors is Hugbúnaðarverkfræðistjóri at the L9 level with a yearly total compensation of $277,400. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at General Motors is $130,446.

