Gazprom Laun

Laun hjá Gazprom eru á bilinu $13,028 í heildarjöfnum á ári fyrir Viðskiptavinaarrangur í neðri kantinum til $86,918 fyrir Stjórnunarverkfræðingur í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Gazprom. Síðast uppfært: 10/21/2025

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $30.4K

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Gæðatrygging (Kjú-eí) Hugbúnaðarverkfræðingur

Devóps Verkfræðingur

Gagnafræðingur
Median $23.9K
Gagnasérfræðingur
Median $37.5K

Vöruhönnuður
Median $27.8K
Vörustjóri
Median $37K
Verkefnastjóri
Median $31.5K
Cybersecurity Analyst
Median $24.6K
Viðskiptasérfræðingur
$49.5K
Stjórnunarverkfræðingur
$86.9K
Textahöfundur
$19.2K
Viðskiptavinaarrangur
$13K
Fjármálasérfræðingur
Median $60K
Jarðfræðiverkfræðingur
$37.1K
Grafískur hönnuður
$37.6K
Information Technologist (IT)
$48.2K
Fjárfestingarbankastjóri
$61.2K
Stjórnunarráðgjafi
$20.9K
Markaðsmál
$50.5K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
$60.4K
Lausnaarkitekt
$63.1K
Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Gazprom er Stjórnunarverkfræðingur at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $86,918. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Gazprom er $37,254.

