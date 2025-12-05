Garmin Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in United States hjá Garmin eru á bilinu $91.9K á year fyrir Software Engineer I til $209K á year fyrir Staff Software Engineer. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $95.3K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Garmin. Síðast uppfært: 12/5/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Software Engineer I
$91.9K
$89.7K
$257
$1.9K
Software Engineer II
$101K
$101K
$0
$25
Senior Software Engineer
$134K
$128K
$6.3K
$25
Technical Lead Software Engineer
$154K
$147K
$6.9K
$0
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
