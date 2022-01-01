GameStop Laun

Laun hjá GameStop eru á bilinu $35,183 í heildarjöfnum á ári fyrir Sala í neðri kantinum til $165,825 fyrir Gagnasérfræðingur í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá GameStop. Síðast uppfært: 8/27/2025
5%
ÁR 1
15%
ÁR 2
40%
ÁR 3
40%
ÁR 4
Hjá GameStop eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
5% ávinst á 1st-ÁR (5.00% árlega)
15% ávinst á 2nd-ÁR (15.00% árlega)
40% ávinst á 3rd-ÁR (20.00% hálfsárslega)
40% ávinst á 4th-ÁR (20.00% hálfsárslega)
