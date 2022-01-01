Fyrirtækjaskrá
GameStop
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt

GameStop Laun

Laun hjá GameStop eru á bilinu $35,183 í heildarjöfnum á ári fyrir Sala í neðri kantinum til $165,825 fyrir Gagnasérfræðingur í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá GameStop. Síðast uppfært: 8/27/2025

$160K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega $30þ+ (stundum $300þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $135K
Viðskiptasérfræðingur
$149K
Gagnasérfræðingur
$166K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

82 46
82 46
Gagnafræðingur
$161K
Markaðsrekstur
$48.5K
Vélaverkfræðingur
$119K
Vörustjóri
$133K
Forritstjóri
$154K
Sala
$35.2K
Vantar þinn titil?

Leitaðu að öllum launum á okkar launasíðu eða bættu við þínum launum til að hjálpa til við að opna síðuna.


Ávinnslutímaáætlun

5%

ÁR 1

15%

ÁR 2

40%

ÁR 3

40%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá GameStop eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 5% ávinst á 1st-ÁR (5.00% árlega)

  • 15% ávinst á 2nd-ÁR (15.00% árlega)

  • 40% ávinst á 3rd-ÁR (20.00% hálfsárslega)

  • 40% ávinst á 4th-ÁR (20.00% hálfsárslega)

Ertu með spurningu? Spyrðu samfélagið.

Farðu inn á Levels.fyi samfélagið til að eiga samskipti við starfsmenn hjá mismunandi fyrirtækjum, fá starfsráð og fleira.

Farðu inn núna!

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá GameStop er Gagnasérfræðingur at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $165,825. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá GameStop er $135,000.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá GameStop

Tengd fyrirtæki

  • Electronic Arts
  • Grubhub
  • Nordstrom
  • Wayfair
  • Macy's
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði