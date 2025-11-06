Fyrirtækjaskrá
Fundrise
Fundrise Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Northern Virginia Washington DC

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Northern Virginia Washington DC hjá Fundrise er samtals $197K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Fundrise. Síðast uppfært: 11/6/2025

Miðgildi launa
company icon
Fundrise
Software Engineer
Arlington, VA
Samtals á ári
$197K
Stig
Senior
Grunnlaun
$159K
Stock (/yr)
$27K
Bónus
$11K
Ár hjá fyrirtæki
3 Ár
Ár reynsla
4 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Fundrise?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Titlar sem eru innifaldir

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Fundrise in Northern Virginia Washington DC er árleg heildarlaun upp á $225,750. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Fundrise fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Northern Virginia Washington DC er $177,500.

