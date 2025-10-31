Funding Circle Hugbúnaðarverkfræðistjóri Laun

Fyrirtækjaskrá
Funding Circle
Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðistjóri launapakka in United Kingdom hjá Funding Circle er samtals £122K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Funding Circle. Síðast uppfært: 10/31/2025

Miðgildi launa
company icon
Funding Circle
Software Engineering Manager
London, EN, United Kingdom
Samtals á ári
£122K
Stig
L4
Grunnlaun
£107K
Stock (/yr)
£0
Bónus
£14.4K
Ár hjá fyrirtæki
2 Ár
Ár reynsla
25 Ár
Nýjustu launaupplýsingar
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri hjá Funding Circle in United Kingdom er árleg heildarlaun upp á £150,759. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Funding Circle fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri hlutverkið in United Kingdom er £121,526.

