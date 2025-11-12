FullStory Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Atlanta Area

Fyrirtækjaskrá
Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Atlanta Area hjá FullStory eru á bilinu $171K á year fyrir Level 20 til $228K á year fyrir Level 40. Miðgildi yearlegrar launapakka in Atlanta Area er samtals $199K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka FullStory. Síðast uppfært: 11/12/2025

Meðaltal Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
Level 20
(Byrjendaþrep)
$171K
$167K
$0
$3.8K
Level 30
$227K
$191K
$27K
$9.1K
Level 40
$228K
$219K
$8.5K
$0
Level 50
$ --
$ --
$ --
$ --
Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
Options

Hjá FullStory eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur hjá FullStory in Atlanta Area er árleg heildarlaun upp á $276,200. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá FullStory fyrir Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Atlanta Area er $172,000.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá FullStory

