Tryggingar, heilsa og vellíðan
  • Health Insurance

  • Vision Insurance

  • Dental Insurance

  • Employee Assistance Program

  • Sick Time

  • Paternity Leave

  • Maternity Leave

  • Disability Insurance

  • PTO (Vacation / Personal Days)

    Unlimited

    • Heimili
  • Remote Work

    • Fjármál og lífeyrir
  • Flexible Spending Account (FSA)

  • 401k

    • Fríðindi og afslættir
  • Learning and Development

  • Employee Discount

    • Annað
  • Pet Friendly Workplace

