Fujitsu Laun

Laun hjá Fujitsu eru á bilinu $14,141 í heildarjöfnum á ári fyrir Vöruhönnuður í neðri kantinum til $211,050 fyrir Sala í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Fujitsu. Síðast uppfært: 11/20/2025

Don't get lowballed
Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $129K

Netkerfisverkfræðingur

Vörustjóri
Median $175K
Viðskiptarekstrarstjóri
$41.4K

Viðskiptagreiningarfræðingur
$20.6K
Viðskiptaþróun
$168K
Þjónustuver
$15.6K
Gagnafræðingur
$74.2K
Gagnafræðistjóri
$125K
Gagnafræðingur
$58.8K
Aðstöðustjóri
$40.6K
Fjármálafræðingur
$68.5K
Vélbúnaðarverkfræðingur
$145K
Upplýsingatæknifræðingur (ÚT)
$62.4K
Stjórnunarráðgjafi
$55K
Markaðssetning
$67.6K
Vöruhönnuður
$14.1K
Áætlunarstjóri
$67.1K
Verkefnisstjóri
$48.6K
Sala
$211K
Söluhæfing
$47.6K
Netöryggisfræðingur
$17.5K
Lausnararkitekt
$26.4K
Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Fujitsu er Sala at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $211,050. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Fujitsu er $60,617.

