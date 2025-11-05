Fortinet Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Tel Aviv Metropolitan Area

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Tel Aviv Metropolitan Area hjá Fortinet eru á bilinu ₪501K á year fyrir P3 til ₪509K á year fyrir P5. Miðgildi yearlegrar launapakka in Tel Aviv Metropolitan Area er samtals ₪509K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Fortinet. Síðast uppfært: 11/5/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
P1
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
P2
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
P3
₪501K
₪448K
₪53K
₪0
P4
₪599K
₪470K
₪129K
₪0
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Fortinet eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 4th-ÁR (25.00% árlega)
