Fortinet Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á San Francisco Bay Area

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in San Francisco Bay Area hjá Fortinet eru á bilinu $136K á year fyrir P1 til $268K á year fyrir P6. Miðgildi yearlegrar launapakka in San Francisco Bay Area er samtals $212K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Fortinet. Síðast uppfært: 11/5/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
P1
$136K
$111K
$20.7K
$5K
P2
$158K
$145K
$13.3K
$0
P3
$214K
$177K
$32.3K
$5K
P4
$252K
$197K
$46.9K
$7.7K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Fortinet eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 4th-ÁR (25.00% árlega)
