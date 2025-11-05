Fortinet Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Greater Vancouver

Fyrirtækjaskrá
Fortinet
Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Greater Vancouver hjá Fortinet eru á bilinu CA$107K á year fyrir P1 til CA$236K á year fyrir P6. Miðgildi yearlegrar launapakka in Greater Vancouver er samtals CA$115K.

Meðaltal Laun eftir Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
P1
Software Engineer 1(Byrjendaþrep)
CA$107K
CA$95.2K
CA$12K
CA$0
P2
Software Engineer 2
CA$114K
CA$100K
CA$13.4K
CA$0
P3
Senior Software Engineer
CA$137K
CA$119K
CA$18.3K
CA$0
P4
Staff Software Engineer
CA$211K
CA$158K
CA$50.8K
CA$2.6K
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Starfsnámslaun

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Fortinet eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (25.00% árlega)



Titlar sem eru innifaldir

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur

Netkerfisverkfræðingur

Gæðatryggingarverkfræðingur

Framleiðsluhugbúnaðarverkfræðingur

DevOps Verkfræðingur

Vefforritari

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Fortinet in Greater Vancouver er árleg heildarlaun upp á CA$242,860. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Fortinet fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Greater Vancouver er CA$109,942.

