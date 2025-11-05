Fortinet Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Greater Vancouver

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Greater Vancouver hjá Fortinet eru á bilinu CA$107K á year fyrir P1 til CA$236K á year fyrir P6. Miðgildi yearlegrar launapakka in Greater Vancouver er samtals CA$115K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Fortinet. Síðast uppfært: 11/5/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
P1
CA$107K
CA$95.2K
CA$12K
CA$0
P2
CA$114K
CA$100K
CA$13.4K
CA$0
P3
CA$137K
CA$119K
CA$18.3K
CA$0
P4
CA$211K
CA$158K
CA$50.8K
CA$2.6K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Fortinet eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 4th-ÁR (25.00% árlega)
