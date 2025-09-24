Firework Hugbúnaðarverkfræðistjóri Laun

Fyrirtækjaskrá
Meðaltal Hugbúnaðarverkfræðistjóri heildarlauna in United States hjá Firework er á bilinu $199K til $278K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Firework. Síðast uppfært: 9/24/2025

Meðaltal heildarlauna

$216K - $262K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$199K$216K$262K$278K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Firework eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

