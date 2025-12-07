Fyrirtækjaskrá
Fireblocks
Fireblocks Viðskiptavinaárangur Laun

Miðgildi Viðskiptavinaárangur launapakka in Israel hjá Fireblocks er samtals ₪378K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Fireblocks. Síðast uppfært: 12/7/2025

Miðgildi launa
company icon
Fireblocks
Customer Success
Tel Aviv, TA, Israel
Samtals á ári
$112K
Stig
Senior
Grunnlaun
$108K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$3.9K
Ár hjá fyrirtæki
3 Ár
Ár reynsla
12 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Fireblocks?
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Fireblocks eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Viðskiptavinaárangur hjá Fireblocks in Israel er árleg heildarlaun upp á ₪463,950. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Fireblocks fyrir Viðskiptavinaárangur hlutverkið in Israel er ₪378,226.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fireblocks/salaries/customer-success.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.