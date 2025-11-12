Fidelity Investments Gagnarkitekt Laun á Raleigh-Durham Area

Gagnarkitekt kjör in Raleigh-Durham Area hjá Fidelity Investments eru á bilinu $83.2K á year fyrir L3 til $173K á year fyrir L6. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Fidelity Investments. Síðast uppfært: 11/12/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
L3
$83.2K
$81.3K
$0
$1.9K
L4
$110K
$103K
$0
$6.5K
L5
$136K
$120K
$0
$15.7K
L6
$173K
$139K
$0
$33.2K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Fidelity Investments eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)