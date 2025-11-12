Fyrirtækjaskrá
Fidelity Investments
Fidelity Investments Magnbundinforritari Laun

Magnbundinforritari kjör in United States hjá Fidelity Investments eru samtals $150K á year fyrir L4. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $161K.

Meðaltal Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
L3
Associate Software Engineer(Byrjendaþrep)
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Software Engineer
$150K
$131K
$0
$18.8K
L5
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Fidelity Investments eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Hugbúnaðarverkfræðingur tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti.

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Magnbundinforritari hjá Fidelity Investments in United States er árleg heildarlaun upp á $195,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Fidelity Investments fyrir Magnbundinforritari hlutverkið in United States er $150,000.

