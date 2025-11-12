Fidelity Investments Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Ireland

Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Ireland hjá Fidelity Investments eru á bilinu €44.8K á year fyrir L3 til €114K á year fyrir L6. Miðgildi yearlegrar launapakka in Ireland er samtals €75.7K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Fidelity Investments. Síðast uppfært: 11/12/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
L3
€44.8K
€41.9K
€0
€2.9K
L4
€55.3K
€51.6K
€0
€3.6K
L5
€78.2K
€71.6K
€1.1K
€5.5K
L6
€114K
€108K
€0
€6.2K
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Fidelity Investments eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)