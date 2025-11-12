Fidelity Investments Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Greater Boston Area

Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Greater Boston Area hjá Fidelity Investments eru á bilinu $87.7K á year fyrir L3 til $233K á year fyrir L7. Miðgildi yearlegrar launapakka in Greater Boston Area er samtals $118K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Fidelity Investments. Síðast uppfært: 11/12/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
L3
$87.7K
$82.8K
$200
$4.7K
L4
$118K
$104K
$1.2K
$12.8K
L5
$143K
$131K
$2.1K
$9.4K
L6
$186K
$147K
$7.5K
$31.4K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Fidelity Investments eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)