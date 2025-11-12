Fidelity Investments Bakendahugbúnaðarverkfræðingur Laun á Greater Dallas Area

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur kjör in Greater Dallas Area hjá Fidelity Investments eru á bilinu $79.3K á year fyrir L3 til $202K á year fyrir L6. Miðgildi yearlegrar launapakka in Greater Dallas Area er samtals $130K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Fidelity Investments. Síðast uppfært: 11/12/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
L3
$79.3K
$77.6K
$0
$1.7K
L4
$108K
$100K
$400
$7K
L5
$141K
$122K
$1.2K
$18.4K
L6
$202K
$150K
$8.3K
$43K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Fidelity Investments eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)