Fidelity International Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in India hjá Fidelity International er samtals ₹3.34M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Fidelity International. Síðast uppfært: 9/23/2025

Miðgildi launa
company icon
Fidelity International
Software Engineer
Gurgaon, HR, India
Samtals á ári
₹3.34M
Stig
-
Grunnlaun
₹3.34M
Stock (/yr)
₹0
Bónus
₹0
Ár hjá fyrirtæki
4 Ár
Ár reynsla
10 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Fidelity International?

₹13.98M

Nýjustu launaupplýsingar
Nýjustu launaupplýsingar

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Starfsnámslaun

Leggja til

Algengar spurningar

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Hugbúnaðarverkfræðingur pozícióra a Fidelity International cégnél in India évi ₹4,091,116 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Fidelity International cégnél a Hugbúnaðarverkfræðingur szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹1,510,930.

