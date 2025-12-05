Fever Samstarfsaðilastjóri Laun

Fyrirtækjaskrá
Meðaltal Samstarfsaðilastjóri heildarlauna in Argentina hjá Fever er á bilinu ARS 29.09M til ARS 42.37M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Fever. Síðast uppfært: 12/5/2025

Meðaltal heildarlauna

$25.4K - $29K
Argentina
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$22.2K$25.4K$29K$32.3K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Samstarfsaðilastjóri hjá Fever in Argentina er árleg heildarlaun upp á ARS 42,371,724. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Fever fyrir Samstarfsaðilastjóri hlutverkið in Argentina er ARS 29,085,675.

