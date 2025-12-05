Fetch Ráðningarfulltrúi Laun

Fyrirtækjaskrá
Meðaltal Ráðningarfulltrúi heildarlauna in United States hjá Fetch er á bilinu $152K til $213K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Fetch. Síðast uppfært: 12/5/2025

Meðaltal heildarlauna

$164K - $191K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$152K$164K$191K$213K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Fetch eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Ráðningarfulltrúi hjá Fetch in United States er árleg heildarlaun upp á $212,764. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Fetch fyrir Ráðningarfulltrúi hlutverkið in United States er $151,974.

Önnur úrræði

