Ferrara Candy
Ferrara Candy Viðskiptarekstrarstjóri Laun

Meðaltal Viðskiptarekstrarstjóri heildarlauna hjá Ferrara Candy er á bilinu $140K til $204K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Ferrara Candy. Síðast uppfært: 12/5/2025

Meðaltal heildarlauna

$161K - $183K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$140K$161K$183K$204K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Hvað eru starfsþrep hjá Ferrara Candy?

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Viðskiptarekstrarstjóri hjá Ferrara Candy er árleg heildarlaun upp á $204,140. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Ferrara Candy fyrir Viðskiptarekstrarstjóri hlutverkið er $140,130.

Önnur úrræði

