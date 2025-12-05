Fazz Gagnafræðingur Laun

Fyrirtækjaskrá
Meðaltal Gagnafræðingur heildarlauna in Singapore hjá Fazz er á bilinu SGD 49.3K til SGD 68.6K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Fazz. Síðast uppfært: 12/5/2025

Meðaltal heildarlauna

$40.9K - $48.2K
Singapore
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$38.2K$40.9K$48.2K$53.2K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Hvað eru starfsþrep hjá Fazz?

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Gagnafræðingur hjá Fazz in Singapore er árleg heildarlaun upp á SGD 68,621. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Fazz fyrir Gagnafræðingur hlutverkið in Singapore er SGD 49,266.

