Fathom5
Fathom5 Laun

Miðgildi launa hjá Fathom5 er $135,000 fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur . Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Fathom5. Síðast uppfært: 11/22/2025

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $135K
Hæstlaunaða hlutverkið hjá Fathom5 er Hugbúnaðarverkfræðingur með árlegar heildarbætur upp á $135,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Fathom5 er $135,000.

Önnur úrræði

