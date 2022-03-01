Fyrirtækjaskrá
Farmers Business Network
Farmers Business Network Laun

Laun hjá Farmers Business Network eru á bilinu $171,638 í heildarjöfnum á ári fyrir Ráðningaraðili í neðri kantinum til $480,390 fyrir Tækniforritstjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Farmers Business Network. Síðast uppfært: 10/9/2025

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $180K
Gagnafræðingur
$205K
Mannauður
$176K

Vörustjóri
$199K
Forritstjóri
$281K
Ráðningaraðili
$172K
Tækniforritstjóri
$480K
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Farmers Business Network eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Algengar spurningar

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Farmers Business Network je Tækniforritstjóri at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $480,390. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Farmers Business Network je $198,739.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Farmers Business Network

