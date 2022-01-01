Fyrirtækjaskrá
Fanatics
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt

Fanatics Laun

Laun hjá Fanatics eru á bilinu $7,881 í heildarjöfnum á ári fyrir Viðskiptasérfræðingur í neðri kantinum til $305,000 fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Fanatics. Síðast uppfært: 10/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Hugbúnaðarverkfræðingur
Software Engineer III $183K
Senior Software Engineer $210K
Staff Software Engineer $237K

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Vörustjóri
Median $210K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
Median $305K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Starfsmannastjóri
Median $65K
Gagnafræðingur
Median $238K
Markaðsmál
Median $120K
Gagnasérfræðingur
Median $131K
Skrifstofuaðstoðarmaður
$103K
Viðskiptasérfræðingur
$7.9K
Gagnafræðistjóri
$164K
Mannauður
$163K
Vöruhönnuður
$151K
Ráðningaraðili
$146K
Cybersecurity Analyst
$61.3K
Tækniforritstjóri
$238K
Notendaupplifunarrannsóknarmaður
$125K
Vantar þinn titil?

Leitaðu að öllum launum á okkar launasíðu eða bættu við þínum launum til að hjálpa til við að opna síðuna.


Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Fanatics eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Ertu með spurningu? Spyrðu samfélagið.

Farðu inn á Levels.fyi samfélagið til að eiga samskipti við starfsmenn hjá mismunandi fyrirtækjum, fá starfsráð og fleira.

Farðu inn núna!

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Fanatics er Hugbúnaðarverkfræðistjóri með árlegar heildarbætur upp á $305,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Fanatics er $156,975.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Fanatics

Tengd fyrirtæki

  • Calm
  • Faire
  • McMaster-Carr
  • Staples
  • Bose
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði