Fairmarkit Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Poland hjá Fairmarkit er samtals PLN 270K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Fairmarkit. Síðast uppfært: 9/26/2025

Miðgildi launa
company icon
Fairmarkit
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Samtals á ári
PLN 270K
Stig
Senior
Grunnlaun
PLN 270K
Stock (/yr)
PLN 0
Bónus
PLN 0
Ár hjá fyrirtæki
2-4 Ár
Ár reynsla
5-10 Ár
Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Algengar spurningar

The highest paying salary package reported for a Hugbúnaðarverkfræðingur at Fairmarkit in Poland sits at a yearly total compensation of PLN 272,088. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Fairmarkit for the Hugbúnaðarverkfræðingur role in Poland is PLN 270,199.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Fairmarkit

