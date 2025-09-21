Fyrirtækjaskrá
F5 Networks
F5 Networks Fjármálasérfræðingur Laun

Meðaltal Fjármálasérfræðingur heildarlauna in United States hjá F5 Networks er á bilinu $95.9K til $134K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka F5 Networks. Síðast uppfært: 9/21/2025

Meðaltal heildarlauna

$104K - $126K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$95.9K$104K$126K$134K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

$160K

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá F5 Networks eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Fjármálasérfræðingur hjá F5 Networks in United States er árleg heildarlaun upp á $133,980. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá F5 Networks fyrir Fjármálasérfræðingur hlutverkið in United States er $95,865.

Önnur úrræði