F5 Networks
F5 Networks Gagnafræðingur Laun

Miðgildi Gagnafræðingur launapakka in United States hjá F5 Networks er samtals $200K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka F5 Networks. Síðast uppfært: 9/21/2025

Miðgildi launa
company icon
F5 Networks
Data Scientist
Los Angeles, CA
Samtals á ári
$200K
Stig
L4
Grunnlaun
$160K
Stock (/yr)
$40K
Bónus
$0
Ár hjá fyrirtæki
5 Ár
Ár reynsla
6 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá F5 Networks?

$160K

Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá F5 Networks eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá F5 Networks eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (25.00% árlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Gagnafræðingur hjá F5 Networks in United States er árleg heildarlaun upp á $263,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá F5 Networks fyrir Gagnafræðingur hlutverkið in United States er $197,800.

Önnur úrræði