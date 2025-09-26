Fyrirtækjaskrá
ExxonMobil
  • Laun
  • Markaðsmál

  • Öll Markaðsmál laun

ExxonMobil Markaðsmál Laun

Miðgildi Markaðsmál launapakka in United States hjá ExxonMobil er samtals $237K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka ExxonMobil. Síðast uppfært: 9/26/2025

Miðgildi launa
company icon
ExxonMobil
Trading
Houston, TX
Samtals á ári
$237K
Stig
CL26
Grunnlaun
$223K
Stock (/yr)
$14K
Bónus
$0
Ár hjá fyrirtæki
11 Ár
Ár reynsla
11 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá ExxonMobil?

$160K

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Markaðsmál hjá ExxonMobil in United States er árleg heildarlaun upp á $264,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá ExxonMobil fyrir Markaðsmál hlutverkið in United States er $185,000.

