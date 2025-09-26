ExxonMobil Gagnafræðingur Laun

Gagnafræðingur kjör in United States hjá ExxonMobil eru á bilinu $124K á year fyrir CL23 til $281K á year fyrir CL27. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $210K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka ExxonMobil. Síðast uppfært: 9/26/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
CL22
$ --
$ --
$ --
$ --
CL23
$124K
$124K
$0
$0
CL24
$106K
$106K
$0
$0
CL25
$146K
$138K
$0
$8.3K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
