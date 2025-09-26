ExxonMobil Efnaverkfræðingur Laun

Efnaverkfræðingur kjör in United States hjá ExxonMobil eru á bilinu $104K á year fyrir CL22 til $187K á year fyrir CL26. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $121K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka ExxonMobil. Síðast uppfært: 9/26/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
CL22
$104K
$104K
$0
$0
CL23
$135K
$135K
$0
$0
CL24
$125K
$125K
$0
$0
CL25
$133K
$133K
$0
$0
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
