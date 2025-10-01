Fyrirtækjaskrá
exadel Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Uzbekistan

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Uzbekistan hjá exadel er samtals UZS 646.29M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka exadel. Síðast uppfært: 10/1/2025

Miðgildi launa
company icon
exadel
Software Engineer
Tashkent, TO, Uzbekistan
Samtals á ári
UZS 646.29M
Stig
Senior
Grunnlaun
UZS 646.29M
Stock (/yr)
UZS 0
Bónus
UZS 0
Ár hjá fyrirtæki
1 Ár
Ár reynsla
4 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá exadel?

UZS 2B

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá exadel in Uzbekistan er árleg heildarlaun upp á UZS 751,500,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá exadel fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Uzbekistan er UZS 646,290,000.

