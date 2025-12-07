Fyrirtækjaskrá
Establishment Labs
Establishment Labs Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Meðaltal Hugbúnaðarverkfræðingur heildarlauna in Costa Rica hjá Establishment Labs er á bilinu CRC 10.52M til CRC 14.94M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Establishment Labs. Síðast uppfært: 12/7/2025

Meðaltal heildarlauna

$23.9K - $28.3K
Costa Rica
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$21.1K$23.9K$28.3K$29.9K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Establishment Labs in Costa Rica er árleg heildarlaun upp á CRC 14,938,728. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Establishment Labs fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Costa Rica er CRC 10,522,060.

Önnur úrræði

