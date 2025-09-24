Ernst and Young Heildarlaun Laun

Fyrirtækjaskrá
Ernst and Young
Meðaltal Heildarlaun heildarlauna in India hjá Ernst and Young er á bilinu ₹886K til ₹1.24M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Ernst and Young. Síðast uppfært: 9/24/2025

₹961K - ₹1.16M
India
₹886K₹961K₹1.16M₹1.24M
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Ernst and Young eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

The highest paying salary package reported for a Heildarlaun at Ernst and Young in India sits at a yearly total compensation of ₹1,238,842. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ernst and Young for the Heildarlaun role in India is ₹886,413.

