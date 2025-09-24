Fyrirtækjaskrá
Ernst and Young
Ernst and Young Tæknirithöfundur Laun

Meðaltal Tæknirithöfundur heildarlauna in Singapore hjá Ernst and Young er á bilinu SGD 38.1K til SGD 52.1K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Ernst and Young. Síðast uppfært: 9/24/2025

Meðaltal heildarlauna

SGD 41.2K - SGD 48.9K
Singapore
Venjulegt bil
Mögulegt bil
SGD 38.1KSGD 41.2KSGD 48.9KSGD 52.1K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

SGD 210K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega SGD 39þ+ (stundum SGD 390þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.


Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Ernst and Young eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Tæknirithöfundur hjá Ernst and Young in Singapore er árleg heildarlaun upp á SGD 52,094. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Ernst and Young fyrir Tæknirithöfundur hlutverkið in Singapore er SGD 38,052.

