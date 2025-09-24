Fyrirtækjaskrá
Ernst and Young
Ernst and Young Ráðningaraðili Laun

Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Ernst and Young. Síðast uppfært: 9/24/2025

Meðaltal heildarlauna

ARS 29.22M - ARS 35.33M
Argentina
Venjulegt bil
Mögulegt bil
ARS 27.3MARS 29.22MARS 35.33MARS 37.25M
Venjulegt bil
Mögulegt bil

ARS 194.91M

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Ernst and Young eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Ráðningaraðili hjá Ernst and Young in Argentina er árleg heildarlaun upp á ARS 37,252,159. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Ernst and Young fyrir Ráðningaraðili hlutverkið in Argentina er ARS 27,296,840.

