Ernst and Young
Ernst and Young Lögfræði Laun

Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Ernst and Young. Síðast uppfært: 9/24/2025

Meðaltal heildarlauna

€70.5K - €85.2K
Spain
Venjulegt bil
Mögulegt bil
€65.8K€70.5K€85.2K€89.9K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

€142K

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Ernst and Young eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

بالاترین بسته حقوقی گزارش شده برای Lögfræði در Ernst and Young in Spain برابر کل دستمزد سالانه €89,863 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Ernst and Young برای نقش Lögfræði in Spain برابر €65,848 است.

