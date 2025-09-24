Fyrirtækjaskrá
Ernst and Young
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Mannauður

  • Öll Mannauður laun

Ernst and Young Mannauður Laun

Miðgildi Mannauður launapakka in India hjá Ernst and Young er samtals ₹1.72M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Ernst and Young. Síðast uppfært: 9/24/2025

Miðgildi launa
company icon
Ernst and Young
Senior Analyst
Pune, MH, India
Samtals á ári
₹1.72M
Stig
-
Grunnlaun
₹1.56M
Stock (/yr)
₹0
Bónus
₹156K
Ár hjá fyrirtæki
2 Ár
Ár reynsla
5 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Ernst and Young?

₹13.98M

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega ₹2,620þ+ (stundum ₹2,6200þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Flytja út gögnSkoða laus störf

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Ernst and Young eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Mannauður tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

The highest paying salary package reported for a Mannauður at Ernst and Young in India sits at a yearly total compensation of ₹2,506,143. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ernst and Young for the Mannauður role in India is ₹1,560,878.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Ernst and Young

Tengd fyrirtæki

  • Torch Technologies
  • Pyramid Consulting
  • Bain
  • Bank of America Merrill Lynch
  • Deloitte
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði