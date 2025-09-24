Ernst and Young Viðskiptasérfræðingur Laun

Viðskiptasérfræðingur kjör in United States hjá Ernst and Young eru á bilinu $71.7K á year fyrir Business Analyst til $194K á year fyrir Principal Business Analyst. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $120K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Ernst and Young. Síðast uppfært: 9/24/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Business Analyst
$71.7K
$71.7K
$0
$0
Senior Business Analyst
$128K
$123K
$0
$4.6K
Staff Business Analyst 1
$96.8K
$94.5K
$0
$2.3K
Staff Business Analyst 2
$83K
$75.5K
$0
$7.5K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Ernst and Young eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)